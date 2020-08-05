Вышла новая книга из цикла Стефани Майер "Сумерки"

Новая книга популярного цикла "Сумерки" американской писательницы Стефани Майер увидела свет.

Как сообщает The Guardian, роман "Солнце полуночи" (Midnight Sun) появился на прилавках 4 августа. Отмечается, что в США напечатали миллион экземпляров, ещё 300 тысяч - в Соединённом Королевстве.

С момента выхода предыдущей книги вампирской саги, которая называлась "Рассвет", минуло 12 лет. По словам писательницы, за "Солнце полуночи" она взялась тогда же, ещё в 2008-м, но ей пришлось отложить работу над книгой после того, как части рукописи слили в Сеть. Лишь в мае 2020-го Майер заявила о намерении выпустить роман.

"Солнце полуночи" - первая книга цикла, написанная от лица вампира Эдварда Каллена, а не его возлюбленной Беллы Свон. В ней события первой книги излагаются по-новому.

Первый роман цикла, который так и назывался - "Сумерки", вышел в 2005-м. Далее последовали "Новолуние" (2006), "Затмение" (2007), "Рассвет" (2008). В 2010-м вышел спин-офф "Недолгая вторая жизнь Бри Таннер". В 2008-2012 годах вышли пять экранизаций книг цикла с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт в главных ролях.