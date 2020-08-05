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Вышла новая книга из цикла Стефани Майер "Сумерки"

Новости
    05.08.2020, 12:00
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новая книга популярного цикла "Сумерки" американской писательницы Стефани Майер увидела свет.

Фото: AP Photo/Francois Mori, File
Стивен Кинг анонсировал свой новый роман

Как сообщает The Guardian, роман "Солнце полуночи" (Midnight Sun) появился на прилавках 4 августа. Отмечается, что в США напечатали миллион экземпляров, ещё 300 тысяч - в Соединённом Королевстве.

С момента выхода предыдущей книги вампирской саги, которая называлась "Рассвет", минуло 12 лет. По словам писательницы, за "Солнце полуночи" она взялась тогда же, ещё в 2008-м, но ей пришлось отложить работу над книгой после того, как части рукописи слили в Сеть. Лишь в мае 2020-го Майер заявила о намерении выпустить роман.

"Солнце полуночи" - первая книга цикла, написанная от лица вампира Эдварда Каллена, а не его возлюбленной Беллы Свон. В ней события первой книги излагаются по-новому.

Первый роман цикла, который так и назывался - "Сумерки", вышел в 2005-м. Далее последовали "Новолуние" (2006), "Затмение" (2007), "Рассвет" (2008). В 2010-м вышел спин-офф "Недолгая вторая жизнь Бри Таннер". В 2008-2012 годах вышли пять экранизаций книг цикла с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт в главных ролях.

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