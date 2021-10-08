Лавров: Доверие между Россией и ЕС подорвано, отношения деградируют

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что в настоящее время наблюдается хроническая деградация отношений между Россией и Европейским союзом, а доверие между сторонами оказалось подорванным. Такое мнение он выразил на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

"Деградация приобретает хронический характер. Доверие слишком сильно подорвано", - заявил Лавров, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Министр подчеркнул, что Москва не стремится к эскалации отношений, и выразил сожаление, что были упущены многие возможности для нормализации отношений за последние семь лет.