Лавров: РФ против переноса военной инфраструктуры США в Центральную Азию

Власти России выступают против планов по переносу военной инфраструктуры США и западных стран из Афганистана в государства, расположенные в Центральной Азии. Об этом в пятницу сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Мы против переноса военной инфраструктуры из Афганистана либо размещения новой военной инфраструктуры в центральноазиатских республиках", - заявил министр, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Лавров отметил, что Москва уже неоднократно доводила свою позицию до других стран. Такой перенос, по словам министра, угрожает безопасности стран, где будут размещены военные объекты.

В середине августа представители движения "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в России) полностью захватили контроль над Афганистаном. Последние военнослужащие США покинули страну в ночь на 31 августа.