Лавров заявил о прогрессе в вопросе регистрации "Спутника V" в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что наметился прогресс по вопросу регистрации вакцины "Спутник V" на территории Европейского союза.

"Мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации "Спутника V". Работа у нас уже достаточно продвинулась", - заявил Лавров, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Глава МИД добавил, что в настоящее время регистрация находится на этапе "постепенной экспертизы".

Министр выразил надежду, что политики окажут содействие данному процессу.