Лукашенко поздравил народного артиста Леонида Куравлева с юбилеем

Если выстроить список из двухсот ролей, сыгранных на большом экране народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым, то только звездопад культовых режиссеров актера займет не один фолиант. А его фраза из фильма мэтра комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" давно стала визитной карточной одаренного мастера кинематографа: "Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя… слишком известна, чтобы я её называл!".

Впрочем, афоризмы юбиляра, рожденные его природным талантом, в лентах Георгия Данелия и Василия Шукшина, Михаила Швейцера и Александра Митты, Владимира Басова и Татьяны Лиозновой еще в минувшем столетии были разобраны на цитаты, констатируют миллионы его поклонников.

Уникальному мастерству Леонида Куравлева, отметил в своем приветственном адресе Александр Лукашенко, "подвластны самые разные жанры и амплуа - от комедийных персонажей до драматических образов", а незабываемые роли, исполненные актером за годы плодотворной творческой деятельности, "вошли в золотой фонд советского и российского кинематографа".

Биографы напоминают, что актерская карьера Куравлева начала удачно формироваться еще в годы учебы во ВГИКе. И все-таки наиболее важным моментом в профессиональной карьере стало его знакомство с Василием Шукшиным и последовавшая за этим главная роль в кинокартине "Живет такой парень". Актер нашел своего режиссера. Он блестяще вписался в стилистику шукшинских фильмов, утверждали критики, и Василий Макарович платил актеру взаимностью, постоянно приглашая на съемочную площадку.

За долгую творческую биографию, признается Куравлев, постановщики фильмов предлагали ему самые разноплановые роли, но у самого юбиляра душа всегда была открыта для жанра комедии. Зрителям Союзного государства он полюбился как исполнитель ролей Шуры Балаганова и Жоржа Милославского. А сам актер очень ценит роль Хому Брута в фильме режиссера Константина Ершова "Вий", поскольку, по его признанию, Гоголь является одним из его любимых писателей.

Между прочим, Георгий Данелия был склонен утверждать, что секрет популярности Куравлева заключается в его бесконечном обаянии. Так, на главную роль в фильме "Афоня" режиссер пробовал еще Ольбрыхского с Высоцким. Но, признавался он позже, именно куравлевскому Афоне зрительницы оказались готовы простить все, чего никогда не простили бы ни Высоцкому, ни Ольбрыхскому.

Пожелав 85-летнему юбиляру доброго здоровья, долголетия, вдохновения и оптимизма, белорусский президент выразил уверенность, что любовь к его творчеству и восхищение актерским талантом миллионов зрителей на всем постсоветском пространстве и в дальнейшем будут способствовать укреплению культурных и дружественных связей между странами.