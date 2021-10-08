Лукашенко предостерег от роста цен на социально значимые товары

Для предотвращения необоснованного скачка цен на социально значимые товары в стране президент Беларуси потребовал укрепить внутриведомственный контроль с участием профсоюзов и проводить регулярный мониторинг Комитета госконтроля.

Эту тему Александр Лукашенко прокомментировал в пятницу на общем собрании представителей Белорусского союза потребительских обществ, сообщив, что в ближайшее время это направление работы будет усилено.

Констатировав, что в мире происходит бешеный рост на товары и услуги, он не исключил, что скоро "в два раза мы получим рост цен на продовольствие в мире". Сложившуюся ситуацию он склонен, с одной стороны, объяснять издержками пандемии, в результате которой ведущие государства мира пытались защититься локдаунами.

Но многие, полагает Лукашенко, прежде всего в торговле, да и производители, под шумок объективного процесса начинают субъективно подстраиваться и еще больше поднимать цены. "Мы должны в этой дикой рыночной вакханалии найти какой-то свой путь", - заявил он, предупредив, что необходимо не дать возможности тем, кто привык наживаться на росте цен, это сделать.

В противном случае, предупредил президент, люди не выдержат, и страна "придет уже к действительной революции". Он напомнил, что недавно подписал соответствующий указ: "Необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим. В этом его суть. Это остается моим жестким требованием. Ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность или желание набить карман", - уточнил он свою позицию. А за факты, когда цены на продовольственные товары искусственно завышаются, резюмировал глава государства, виновных следует наказывать рублем.