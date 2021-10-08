Лукашенко раскритиковал экономическое состояние в Белкоопсоюзе

За комплекс не решенных финансовых проблем подверг жесткой критике Александр Лукашенко руководство Белорусского союза потребительских обществ, выступая 8 октября на общем собрании представителей республиканской организации, передает пресс-служба главы государства.

В этой связи он обратил особое внимание на необходимость укреплять экономику страны, чтобы выстоять в геополитическом противостоянии. Рано расхолаживаться, предупредил президент. "Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Мы уже свое на коленях отстояли. И если мы в экономике, в деятельности Белкоопсоюза выдержим, никакие санкции, никакие поляки, американцы нам не страшны. У нас есть чем им ответить".

Констатировав, что Белкоопсоюз является основным должником по расчетам за потребительские товары в республике, президент заявил, что системно переломить тенденцию ухудшения экономических показателей пока не удалось. Задолженность перед сельчанами и прочими поставщиками товаров, по его словам, составляет почти полмиллиарда белорусских рублей. Из них просроченная - 24 процента. Более того, пояснил он, никакого финансового запаса прочности у отрасли нет. А без него, убежден Лукашенко, "невозможны нормальные инвестиции в новые направления".

В ходе своего выступления, сообщает пресс-служба президента, он обозначил и проблемные вопросы в деятельности потребительских обществ и возможные пути их решений. Свои поручения, заявил президент, он адресует не только новому председателю Белкоопсоюза.

В равной степени это, по его словам, это касается и правительства, местных органов власти и отраслевых ведомств. "Вы все в одной лодке. И если она раскачается или, не дай бог, перевернется, спрятаться ни у кого не выйдет. Ответит вся вертикаль власти. По-другому быть не может", - подчеркнул Лукашенко. Он напомнил, в республике союз был создан людьми и для людей и имеет огромнейший потенциал.

Затронул белорусский руководитель и вопросы налогового состояния организации, уточнив, что просрочка по налогам в бюджет у нее составляет три млн. рублей, а просроченная задолженность перед банками при общей сумме долга 337 млн составляет всего 0,7 процента.

Вывод, по оценке президента, "из этого финансового бардака очень простой": местные начальники боятся только банкиров, которые в подобных ситуациях могут отказать в кредитах. "При этом они в грош не ставят ни бюджет (хотя во всех странах бюджет и налоги - святое!), ни поставщиков", - отметил он, подчеркнув, что банки могут войти в положение потребительской кооперации. Они "должны сделать шаг в сторону сельчан, а не своей прибыли. Хотя бы пропорцию 50 на 50 посмотрите. Нет же, свое вырвали, и наплевать на бюджет и все остальное. С таким подходом пора заканчивать", - предупредил Лукашенко.

Новому руководителю союза президент поручил в течение нескольких месяцев навести порядок в финансовых потоках. "Не будут банкиры и прочие идти навстречу, зовите председателя Комитета госконтроля. Жду с докладом по итогам года", - добавил он.