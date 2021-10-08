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Рубрика: Культура

Марку Бернесу могло бы исполниться 110 лет

Текст: Александр Алексеев
Певец и киноактер, один из самых любимых исполнителей 40-60-х годов, согревал слушателей своим удивительно теплым, душевным тембром голоса. Критик и ведущий телевизионной "Кинопанорамы" Алексей Каплер сказал о Марке Бернесе, наверное, точнее всего: "В определенных условиях актер превращается в достояние народа, становится персонажем общественным". Это было именно о Бернесе.
Фото: Александр Смирнов / РИА Новости Фото: Александр Смирнов / РИА Новости
Фото: Александр Смирнов / РИА Новости

В те годы были особенно популярны песни с хорошими, умными и добрыми стихами, и певцы с негромкими, но характерными, чуть хриплыми и осипшими, но такими дружескими и искренними, безыскусными голосами. Может и потому, что в те времена люди и сами больше любили петь, а не искать для фона жизни треки из "Тик-Тока" и "из телевизора". А помимо лирических Марку Бернесу очень удавались песни гражданского звучания - такие, чтобы тоже хотелось жить интересно, честно и вместе со всей страной.

Фото: youtube.com/ Тилль Линдеманн – тема
Лидер Rammstein спел "Любимый город" Бернеса на русском языке

Они были написаны и спеты без пафоса, понтов, желания кому-то понравиться. Стоит вспомнить хотя бы такие: "Я люблю тебя жизнь", "Хотят ли русские войны", "С чего начинается Родина", "Если бы парни всей земли", "Москвичи ("Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой").

Фактически даже не песни, а добрый, неспешный разговор с хорошим другом. Спетые и сыгранные при этом без внешних эффектов и аранжировочной вычурности, с простыми мелодиями и откровенными, искренними стихами…

Вряд ли кто-то пишет сегодня такие, может быть, кроме Игоря Матвиенко и группы "Любэ"….

Но в этих песнях столько тепла, силы, невозмутимости и любви, что хиты Марка Бернеса, ныне почти забытые, и сегодня звучат актуально, светло и ободряюще, вне времени и моды, порой для кого-то даже спасительно.

Просто Марк Бернес, который сыграл и в кино - в фильмах "Истребители", "Два бойца", "Человек с ружьем" и "Ночной патруль" работал не певцом, актером или артистом театра оперетты (было в его биографии и такое, да даже и драматический театр)… Нет, он как раз и работал волшебником!

Точнее, право, и не скажешь.

10 главных песен Марка Бернеса
  1. "С чего начинается Родина"
  2. "Журавли"
  3. "Шаланды полные кефали"
  4. "Если бы парни всей земли"
  5. "Темная ночь"
  6. "Я люблю тебя, жизнь"
  7. "Три года ты мне снилась"
  8. "Просто я работаю волшебником"
  9. "Враги сожгли родную хату"
  10. "В далекий край товарищ улетает"
Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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