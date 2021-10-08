Марку Бернесу могло бы исполниться 110 лет

Певец и киноактер, один из самых любимых исполнителей 40-60-х годов, согревал слушателей своим удивительно теплым, душевным тембром голоса. Критик и ведущий телевизионной "Кинопанорамы" Алексей Каплер сказал о Марке Бернесе, наверное, точнее всего: "В определенных условиях актер превращается в достояние народа, становится персонажем общественным". Это было именно о Бернесе.

В те годы были особенно популярны песни с хорошими, умными и добрыми стихами, и певцы с негромкими, но характерными, чуть хриплыми и осипшими, но такими дружескими и искренними, безыскусными голосами. Может и потому, что в те времена люди и сами больше любили петь, а не искать для фона жизни треки из "Тик-Тока" и "из телевизора". А помимо лирических Марку Бернесу очень удавались песни гражданского звучания - такие, чтобы тоже хотелось жить интересно, честно и вместе со всей страной.

Они были написаны и спеты без пафоса, понтов, желания кому-то понравиться. Стоит вспомнить хотя бы такие: "Я люблю тебя жизнь", "Хотят ли русские войны", "С чего начинается Родина", "Если бы парни всей земли", "Москвичи ("Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой").

Фактически даже не песни, а добрый, неспешный разговор с хорошим другом. Спетые и сыгранные при этом без внешних эффектов и аранжировочной вычурности, с простыми мелодиями и откровенными, искренними стихами…

Вряд ли кто-то пишет сегодня такие, может быть, кроме Игоря Матвиенко и группы "Любэ"….

Но в этих песнях столько тепла, силы, невозмутимости и любви, что хиты Марка Бернеса, ныне почти забытые, и сегодня звучат актуально, светло и ободряюще, вне времени и моды, порой для кого-то даже спасительно.

Просто Марк Бернес, который сыграл и в кино - в фильмах "Истребители", "Два бойца", "Человек с ружьем" и "Ночной патруль" работал не певцом, актером или артистом театра оперетты (было в его биографии и такое, да даже и драматический театр)… Нет, он как раз и работал волшебником!

Точнее, право, и не скажешь.

10 главных песен Марка Бернеса