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Marvel готовит новый проект с персонажами из России

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    08.10.2021, 14:15
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Черная Вдова" на данный момент является самым "клюквенным" фильмом Marvel, но в скором времени ситуация может измениться.

Фото: Instagram/ valienteyrapido
В "Что, если...?" Marvel представила новую команду супергероев

Как пишет "Канобу" со ссылкой на данные портала Production Weekly, студия готовит пока безымянный проект, в котором появятся новые персонажи из России.

По информации издания, сейчас происходит отбор на две роли - для "Кати" ищут русскую женщину 45-50 лет, а для "Эфраин" - женщину 20-50 лет, бегло говорящую по-русски, но без обязательных требований по национальности.

Имена наверняка являются вымышленными и служат защитой от утечек.

Сюжет также пока держат в секрете, но велика вероятность, что события будут как-то связаны с героями из последнего фильма с участием Наташи Романофф - Еленой Беловой, Красным стражем или Таскмастером.

Ожидается, что анонс может состояться на мероприятии Disney Plus Day, запланированном к проведению 12 ноября.

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