Матвиенко дала старт марафону "Компас женского лидерства"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась с приветствием к участникам марафона "Компас женского лидерства". Мероприятие проходит в рамках российской региональной недели Третьего Евразийского женского форума, председатель верхней палаты парламента возглавляет его оргкомитет.

Марафон стартовал на Дальнем Востоке в полдень по Камчатскому времени (03.00 мск) и пройдет через 11 часовых поясов. Он завершится в 18.00 по местному времени в Калининградской области. Мероприятие проходит в гибридном формате. Его гостями станут сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители российских регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы "Женщина - лидер", победители и финалисты конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Валентина Матвиенко назвала значимой каждую тему, которую предстоит обсудить на марафоне: от вопросов экологии и инвестиций до путей развития международных партнерских и экономических связей. Среди важнейших тем - женщины в науке и в бизнесе, женщины и цифровизация, участие женщин в "зеленой экономике".

По ее словам главы Совфеда, главный смысл марафона в том, что представленные на нем проекты помогли регионам найти партнеров в решении общих проблем и узнать опыт женщин, добившихся успеха в самых разных отраслях. Особо Валентина Матвиенко отметила участниц образовательной программы "Женщина-лидер", созданной при поддержке Совета Евразийского женского форума. "Они прошли хорошую школу, серьезный отбор и готовы внести огромный вклад в развитие своей родины - большой и малой", - подчеркнула Матвиенко.

Марафон организован Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации.

Напомним, Третий Евразийский женский форум стартует 13 октября в Санкт-Петербурге. Участие в нем подтвердили представительницы более ста стран. На площадке мероприятия состоится заседание "Женской двадцатки", выступят представители БРИКС, ШОС, АТЭС и других международных организаций.