Матвиенко дала старт марафону "Компас женского лидерства"

Новости

Под Воронежем семь человек пострадали в аварии со школьным автобусом 11:03
Читатели китайского портала оценили ответ РФ на призыв выслать дипломатов из США 10:59
Цены на билеты в кино поднялись до шестилетнего максимума 10:58
Эксперт: Инициативы правительства ускорят развитие страны по всем "фронтам" 10:54
Врач назвал причины быстрого распространения COVID-19 10:19
На Кубани более 57 тысяч человек прошли ревакцинацию от COVID-19 10:17
В Минэкономразвития ждут снижения непродовольственной инфляции 10:12
Предполагаемому убийце семьи под Воронежем предъявили обвинение 10:11
Телефонные мошенники выманили у жителя Ростова полтора миллиона рублей 10:10
Избитый в метро парень рассказал о своем самочувствии 10:07
Чернышенко: К 2024 году 85% россиян будут зарегистрированы на Госуслугах 10:00
Полиция Украины сообщила о смерти оппозиционного депутата 09:49
Цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1200 долларов 09:47
На Ямале перевернулся катамаран с людьми, есть погибшие 09:43
Юрист объяснила, можно ли лишиться квартиры из-за перепланировки 09:43
В Оренбуржье задержали продавцов суррогата, от которого умерли 14 человек 09:37
В Москве приезжий ограбил двух пенсионерок на улице 09:35
Читатели британской газеты призвали ускорить сертификацию "Северного потока-2" 09:34
Gazeta Wyborcza: России выгодно строительство Польшей канала через Балтийскую косу 09:28
Москвичка зарегистрировала в своей квартире 562 приезжих 09:22
Робот "Маркер" будет патрулировать космодром "Восточный" 09:21
На Ямале ввели обязательную вакцинацию для врачей и госслужащих 09:15
Из Владивостока запустили чартеры в Египет 08:59
Володин: Госдума восьмого созыва на год "старше" предыдущей 08:55
Чернышенко рассказал, как пройти обучение ИТ-профессиям в любом возрасте 08:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 10:14
Рубрика: Власть

Матвиенко дала старт марафону "Компас женского лидерства"

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась с приветствием к участникам марафона "Компас женского лидерства". Мероприятие проходит в рамках российской региональной недели Третьего Евразийского женского форума, председатель верхней палаты парламента возглавляет его оргкомитет.

Марафон стартовал на Дальнем Востоке в полдень по Камчатскому времени (03.00 мск) и пройдет через 11 часовых поясов. Он завершится в 18.00 по местному времени в Калининградской области. Мероприятие проходит в гибридном формате. Его гостями станут сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители российских регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы "Женщина - лидер", победители и финалисты конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Карелова: Участие в Евразийском женском форуме подтвердили более 100 стран

Валентина Матвиенко назвала значимой каждую тему, которую предстоит обсудить на марафоне: от вопросов экологии и инвестиций до путей развития международных партнерских и экономических связей. Среди важнейших тем - женщины в науке и в бизнесе, женщины и цифровизация, участие женщин в "зеленой экономике".

По ее словам главы Совфеда, главный смысл марафона в том, что представленные на нем проекты помогли регионам найти партнеров в решении общих проблем и узнать опыт женщин, добившихся успеха в самых разных отраслях. Особо Валентина Матвиенко отметила участниц образовательной программы "Женщина-лидер", созданной при поддержке Совета Евразийского женского форума. "Они прошли хорошую школу, серьезный отбор и готовы внести огромный вклад в развитие своей родины - большой и малой", - подчеркнула Матвиенко.

Марафон организован Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации.

Напомним, Третий Евразийский женский форум стартует 13 октября в Санкт-Петербурге. Участие в нем подтвердили представительницы более ста стран. На площадке мероприятия состоится заседание "Женской двадцатки", выступят представители БРИКС, ШОС, АТЭС и других международных организаций.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации РГ-Видео

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Минздрав РФ опроверг слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам
Пушков прокомментировал призыв в конгрессе США к санкциям против России
Эксперты раскрыли ключевые слова, выдающие телефонных мошенников
Подлодка США с ядерной установкой столкнулась с неизвестным объектом
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения