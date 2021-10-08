Матвиенко: Не стоит преувеличивать роль международного наблюдения за выборами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России слишком трепетно относятся к мнению иностранных наблюдателей о наших выборах. По ее мнению, преувеличивать их роль не стоит, ведь главное - доверие россиян к голосованию. А оно обеспечивается прозрачностью процедуры и работой отечественных наблюдателей, в том числе - общественных.

Вчера в верхней палате парламента прошло расширенное заседание Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества, посвященное наблюдению на выборах. Его цель, по словам Матвиенко, "по горячим следам" обсудить итоги кампании и оценить необходимость внесения изменений в профильные законы. Нынешние выборы запомнятся небольшим количеством нарушений, что было обеспечено во многом благодаря общественному наблюдению, отметила глава СФ и призвала не предавать слишком большого значения наблюдателям из-за рубежа. "Конечно же, международное наблюдение играет большую роль, - сказала она. - Но, мне кажется, мы избыточно у себя в стране масштабируем его значение". Тем более что зарубежные коллеги не всегда ведут себя по-партнерски, "начинают диктовать условия и применять пресловутые двойные стандарты - на эти выборы мы не посылаем наблюдателей, а в Россию хотим столько-то, - начинают диктатом заниматься", указала Матвиенко. "И нам оценка их не нужна. Оценку дали наши избиратели, и это для нас самое главное", - добавила она.

Кроме того, продолжаются попытки вмешательства в выборы извне. "С каждым годом они становятся все изощреннее", - констатировала глава Совфеда и привела в пример "резолюции Европарламента, которые пытались создать соответствующий отрицательный настрой в нашем обществе в отношении выборной кампании". Главное оружие против вмешательства извне и провокаций изнутри - "это максимальная прозрачность и открытость выборов, которую мы обеспечиваем во многом благодаря общественному наблюдению", считает глава СФ.

"Мы фиксируем постоянный рост числа общественных наблюдателей. Людей привлекают простота и прозрачность процедуры. Это новая форма гражданского добровольчества, к которой у людей больше доверия, чем к другим формам наблюдения", - рассказала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. По ее словам, ОП РФ подготовила более 250 тысяч наблюдателей, как общественных, так и партийных. В этом году на участках работали порядка 500 тысяч наблюдателей, каждый шестой - от общественных палат.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая также приняла участие в заседании, комиссия уделяет большое внимание вопросам безопасности и поэтому развивает онлайн-голосование с большой осторожностью. "Почему у нас система ГАС "Выборы" неуязвима? Потому что она автономна от глобальной Сети. И здесь мы точно так же идем по этому пути", - сказала она. Памфилова обратилась к сенаторам с просьбой: изучить законодательный статус членов избиркомов с правом совещательного голоса. По ее словам, немало провокаций на прошедших выборах совершено с участием этих людей, у которых права шире, чем у наблюдателей, полномочия почти такие же, как у членов комиссий с правом решающего голоса, а обязанностей и ответственности - никаких. Валентина Матвиенко сразу же дала поручение профильному комитету СФ по конституционному законодательству.