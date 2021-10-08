Медведчуку предъявят новые обвинения 11 октября

Руководитель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук будет обязан явится в суд 11 октября, где ему предъявят новые обвинения. Об этом в пятницу сообщил представитель партии Ринат Кузьмин.

"Прокуроры ограничились лишь вручением повестки о вызове на понедельник", - написал политик в своем канале в Telegram.

По словам Кузьмина, Медведчука могут арестовать в понедельник, поскольку к этому стремятся прокуроры.

Медведчук подозревается в государственной измене и расхищении национальных ресурсов. В настоящее время он находится под домашним арестом.