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08.10.2021 16:06
Рубрика: В мире

Медведчуку предъявят новые обвинения 11 октября

Текст: Дмитрий Кулемякин

Руководитель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук будет обязан явится в суд 11 октября, где ему предъявят новые обвинения. Об этом в пятницу сообщил представитель партии Ринат Кузьмин.

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"Прокуроры ограничились лишь вручением повестки о вызове на понедельник", - написал политик в своем канале в Telegram.

По словам Кузьмина, Медведчука могут арестовать в понедельник, поскольку к этому стремятся прокуроры.

Медведчук подозревается в государственной измене и расхищении национальных ресурсов. В настоящее время он находится под домашним арестом.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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