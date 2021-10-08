Медведев: Вакцинация от коронавируса идет недостаточными темпами

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал недостаточными темпы вакцинации на фоне ускорения распространения коронавируса в РФ. Об этом он заявил на совещании по вопросам производства, экспорта и признания за рубежом российских вакцин.

"Сегодня очевидно, что необходима более масштабная информационная кампания по вакцинации граждан нашей страны, - подчеркнул Медведев. - Нужно внедрить здесь лучшие практики, которые в регионах существуют".

В настоящий момент, уточнил он, в России привито чуть более половины от того числа граждан, которое необходимо для формирования коллективного иммунитета. А он формируется на уровне 80% граждан.