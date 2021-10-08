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08.10.2021 16:46
Рубрика: Власть

Медведев: Вакцины от COVID не должны лежать на складах

Текст: Татьяна Замахина
Российские власти должны следить за тем, чтобы вакцины от коронавируса не лежали на складах мертвым грузом, а использовались внутри страны и поставлялись на внешние рынки. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также назвал ряд сложностей для российских вакцин за рубежом.

Открывая совещание, посвященное производству и экспорту таких препаратов, Медведев заявил, что на данный момент в РФ выпущено около 94 млн комплектов вакцин от COVID.  А до конца года планируется произвести еще 150 млн доз "Спутника V" и почти 300 млн доз "Спутника лайт".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Однако они могут скапливаться на складах. Зампред Совбеза заявил о необходимости грамотно распределять вакцины: нужно сбалансировать их использование внутри страны и поставки за рубеж.

Это, по его словам, особенно важно с учетом того, что у России есть экспортные обязательства по вакцинам перед 57 странами. Речь идет о более 100 млн комплектов препаратов.

Что касается процесса признания вакцин за рубежом, то он пока идет избирательно. В некоторых государствах были признаны только некоторые из них, и это, по словам Медведева, создает определенные сложности для учета, так как у России несколько таких препаратов.

Он также напомнил, что РФ неоднократно призывала партнеров по "двадцатке" к взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Переговорный процесс на эту тему тоже застопорился.

Власть Работа власти Госуправление Президент Совет Безопасности Вакцинация от коронавируса

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