Меган Фокс опубликовала первые фото в образе из "Неудержимых 4"

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс опубликовала в сторис своего Instagram первые фотографии в образе для фильма "Неудержимые 4". Естественно, они уже разлетелись по Сети, и их много раз перепостили.

Фокс впервые сыграет во франшизе "Неудержимые", вдохновленной боевиками VHS-эпохи. В первых утечках по картине сообщалось, что ее героиня будет иметь важное значение для сюжета и много взаимодействовать с персонажем Джейсона Стейтема.

Он, кстати, ранее поделился первым снимком со съемок вместе с Сильвестром Сталлоне.

Дата премьеры квадриквела пока не называется, режиссером выступает Скотт Во.