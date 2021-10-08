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Меган Фокс опубликовала первые фото в образе из "Неудержимых 4"

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    08.10.2021, 11:21
Текст:   Богдан Бобров

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс опубликовала в сторис своего Instagram первые фотографии в образе для фильма "Неудержимые 4". Естественно, они уже разлетелись по Сети, и их много раз перепостили.

Фокс впервые сыграет во франшизе "Неудержимые", вдохновленной боевиками VHS-эпохи. В первых утечках по картине сообщалось, что ее героиня будет иметь важное значение для сюжета и много взаимодействовать с персонажем Джейсона Стейтема.

Он, кстати, ранее поделился первым снимком со съемок вместе с Сильвестром Сталлоне.

Дата премьеры квадриквела пока не называется, режиссером выступает Скотт Во.

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