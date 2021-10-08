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08.10.2021 20:39
Рубрика: Общество

МЭР разработало правила создания и ведения реестра углеродных единиц

Текст: Матвей Линник

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства, который регламентирует порядок создания и ведения реестра углеродных единиц. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

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Предполагается, что создание и ведение реестра углеродных единиц будет осуществляться оператором за счет собственных средств и ресурсов и не потребует дополнительной нагрузки на бюджет.

Оператор сможет регистрировать климатические проекты и проводить операции с углеродными единицами (выпуск в обращение и зачисление на счет, а также их передача и аннулирование). Кроме того, оператор должен будет отчитываться в министерство о ходе своей деятельности, а в случае выявления нарушений законодательства правительство сможет заменить оператора на другого.

По словам члена-корреспондента РАН Александра Широва, введение реестра является важным шагом на пути внедрения торговли квотами. "Это также важно и в контексте общения с европейскими структурами и защиты наших предприятий от механизмов трансграничного углеродного регулирования. Это старт абсолютно нового вида деятельности который может оказывать существенное влияние на ведения бизнеса. Кроме того, это важный элемент общей стратегии низкоуглеродного развития", - отметил ученый.

Общество Экология Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минэкономразвития

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