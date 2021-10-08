Мезенцев назвал вмешательством в дела суверенных государств резолюцию ЕП

Как "беспрецедентное вмешательство в дела суверенных государств" оценил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев принятие Европарламентом резолюции, осуждающей интеграцию России и Беларуси.

Такой шаг, по его словам, "является беспрецедентным примером фактического вмешательства в дела двух суверенных и независимых государств, в отношении которых западными партнерами планомерно ведется неправомерная политика санкционного давления".

Граждане государств ЕС, полагает госсекретарь, избравшие депутатов Европарламента, вправе ожидать от них, прежде всего, решения острых, актуальных проблем, волнующих миллионы жителей 27 стран континента. Однако, констатирует он, "в Страсбурге будто не видят внешних вызовов и угроз современного мира - COVID-19, терроризма и вопросов кибербезопасности, миграционного кризиса, противоречий в реализации глобальной Программы устойчивого развития, предложенной ООН, многих других проблем и противоречий".

"Именно эти проблемы нынешнего века, выразил убеждение 8 октября в интервью ТАСС Мезенцев, по-своему становятся "призывом к странам европейского континента - не только государствам Европейского союза - к сплоченности в поиске совместных решений, возвращению к взаимопониманию в межгосударственном диалоге, уходу от недопустимого навязывания нам единственно "правильных", по мнению Запада, точек зрения и подходов".

Вот почему, отметил госсекретарь СГ, принятие в Страсбурге данной резолюции не сможет негативно повлиять на переговоры об интеграции. Наивно полагать, считает он, что данный документ "каким-то образом может затормозить переговорный процесс, который успешно ведут Беларусь и Россия по экономической интеграционной повестке, как и негативно повлиять на упрочение взаимодействия между Москвой и Минском во благо укрепления региональной безопасности и оборонного потенциала".

К сожалению, добавил Мезенцев, "предпринятый евродепутатами шаг стал новым препятствием к осознанию требований времени - изменить тональность диалога, навязываемого нам из западных столиц".

В то же время он дал понять, что стратегическая международная повестка - пусть не сегодня, но завтра - обяжет партнеров вести только равноправный диалог с Россией и Беларусью, объединенными Союзным договором. "Такие шаги определены не какой-то политической конъюнктурой, а запросом на обеспечение должного уровня региональной безопасности, но и учетом уроков европейской и мировой истории, забвение которых недопустимо", - резюмировал госсекретарь СГ.