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08.10.2021 19:03
Рубрика: Власть

МИД РФ: Трое сотрудников посольства США подозреваются в краже

Текст: Дмитрий Кулемякин

Трое сотрудников посольства США в России подозреваются в совершении кражи, Москва требует лишить их дипломатического иммунитета. Об этом в пятницу сообщили в российском МИД.

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"В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников американской дипмиссии", - передает агентство ТАСС заявление МИД.

Отмечается, что это сделано "в связи с определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у гражданина РФ".

Представители внешнеполитического ведомства добавили, что в случае отказа дипломаты будут высланы из страны.

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