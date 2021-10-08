МИД РФ: Трое сотрудников посольства США подозреваются в краже

Трое сотрудников посольства США в России подозреваются в совершении кражи, Москва требует лишить их дипломатического иммунитета. Об этом в пятницу сообщили в российском МИД.

"В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников американской дипмиссии", - передает агентство ТАСС заявление МИД.

Отмечается, что это сделано "в связи с определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у гражданина РФ".

Представители внешнеполитического ведомства добавили, что в случае отказа дипломаты будут высланы из страны.