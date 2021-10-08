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Рубрика: Власть

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов владельца Bellingcat

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, девять журналистов и три компании. В числе, в реестр иноагентов внесены владельцы Bellingcat.
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

"8 октября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Арапова Галина Юрьевна, Вольтская Татьяна Анатольевна, Захаров Андрей Вячеславович, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Перл Роман Александрович, Симонов Евгений Алексеевич, Соловьева Елена Анатольевна, Сотников Даниил Владимирович, Сурначева Елизавета Дмитриевна", - говорится в комментарии ведомства. В реестр также включены ООО "МЕМО", американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation, являющаяся владельцем интернет-издания mnews.world, и компания Stichting Bellingcat, зарегистрированная в Нидерландах 11 июля 2018 года.

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Как поясняет ТАСС, среди журналистов - бывшие и действующие сотрудники русской службы BBC, "Дождя", "Настоящего времени", издания "7x7", радиостанции "Радио Свобода". Всего на данный момент в реестре СМИ-иноагентов значатся 85 физических и юридических лиц.

Напомним, закон позволяет признавать как средства массовой информации, так и физических лиц СМИ, выполняющими функции иноагента. Такие нормы были приняты в 2017 году, после того как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США.

На СМИ-иноагентов распространены те же требования, что и на некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента. Физические лица обязаны создать юридическое лицо, через которое будет проводиться отчетность.

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