Минстрой опроверг предположения об увеличении взносов на капремонт

На днях правительство утвердило порядок изменения цены контрактов на работы по капремонту. До января следующего года разрешается по соглашению сторон увеличивать стоимость этих работ, в том числе по ранее заключенным договорам, на уровень до 25%. Для пересмотра стоимости подрядчик должен представить заключение об обоснованности этого. Этот порядок связан с резким ростом цен на стройматериалы. Ранее у региональных операторов была возможность увеличить цену договора на капремонт до 15% в связи с ростом объемов выполнения работ, возможность увеличения цены в связи с ростом стоимости материалов отсутствовала.
Решение о возможности изменения цены контрактов не связано с повышением взносов граждан на капремонт, пояснила статс-секретарь - замминистра строительства и ЖКХ Светлана Иванова. "Такое увеличение должно быть не выше предельной стоимости капитального ремонта, установленной в регионе, и не влечет увеличения платы для граждан за капитальный ремонт", - сказала она. Полномочия по установлению взносов закреплены за регионами, подчеркнула она.
Постановление касается строительных контрактов и взаимоотношений региональных фондов с подрядчиками. Источником увеличения цены договора является экономия, образующаяся в ходе реализации программ капремонта: при разработке проектной документации или при невозможности выполнить ряд работ в связи с недопусками.
Изменение цен на стройматериалы напрямую отражается на итоговой цене капремонта. Повышение цены контракта позволит не допустить срыва уже заключенных контрактов и соблюсти утвержденный график работ.