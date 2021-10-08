Минздрав РФ опроверг слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам

Минздрав РФ опроверг заявление посла Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера о том, что Россия до сих пор не предоставила Еврокомиссии документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов. Об этом передает РБК.

"По итогам консультаций Минздравом России были подготовлены запрошенные европейской стороной документы. Их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября", - отметили в российском ведомстве.

Сейчас идет подготовка к визиту в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств для сертификации вакцины "Спутник V".

В Минздраве не исключают, что это может произойти уже в декабре 2021 года.