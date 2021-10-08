Мишустин поручил ускорить строительство медучреждений в Курске

Премьер-министр Михаил Мишустин совершил рабочий визит в Курскую область и пообещал дополнительно помочь местной системе здравоохранения. Регион получит еще 1,38 миллиарда рублей на завершение инфекционного корпуса областной клинической больницы, чтобы он был сдан уже в декабре.

"Если деньги поступят на следующей неделе, до 20 декабря оборудование даже самое тяжелое будет установлено", - заверил губернатор Роман Старовойт. "Считайте, что они уже поступили", - сказал ему глава правительства во время рабочего визита в область.

Кроме того, он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко решить вопрос с приобретением для медучреждения двух высокотехнологичных аппаратов. Один применяется при аритмии, второй - для лечения мочекаменной болезни. А Минцифры займется проблемами сотовой связи в некоторых районах области. В таких местах, пожаловались медики, не только невозможно передать данные о пациентах, но и граждане просто не могут вызвать на помощь врачей.

Мишустина познакомили с проектом новой областной детской клинической больницы. Она должна заработать в 2024 году. Губернатор благодарил премьера, что проект федерального бюджета учитывает необходимые для строительства средства. Только это оказалось не так. "В проекте бюджета ее нет", - сообщил премьер. Правительство учтет потребности объекта поправками ко второму чтению. Важную роль в этом, по словам Мишустина, сыграла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.