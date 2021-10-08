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08.10.2021 13:55
Рубрика: Власть

Мишустин поручил ускорить строительство медучреждений в Курске

Текст: Владимир Кузьмин (Курск)
Премьер-министр Михаил Мишустин совершил рабочий визит в Курскую область и пообещал дополнительно помочь местной системе здравоохранения. Регион получит еще 1,38 миллиарда рублей на завершение инфекционного корпуса областной клинической больницы, чтобы он был сдан уже в декабре.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

"Если деньги поступят на следующей неделе, до 20 декабря оборудование даже самое тяжелое будет установлено", - заверил губернатор Роман Старовойт. "Считайте, что они уже поступили", - сказал ему глава правительства во время рабочего визита в область.

Фото: РИА Новости
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Кроме того, он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко решить вопрос с приобретением для медучреждения двух высокотехнологичных аппаратов. Один применяется при аритмии, второй - для лечения мочекаменной болезни. А Минцифры займется проблемами сотовой связи в некоторых районах области. В таких местах, пожаловались медики, не только невозможно передать данные о пациентах, но и граждане просто не могут вызвать на помощь врачей.

Мишустина познакомили с проектом новой областной детской клинической больницы. Она должна заработать в 2024 году. Губернатор благодарил премьера, что проект федерального бюджета учитывает необходимые для строительства средства. Только это оказалось не так. "В проекте бюджета ее нет", - сообщил премьер. Правительство учтет потребности объекта поправками ко второму чтению. Важную роль в этом, по словам Мишустина, сыграла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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