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Рубрика: Происшествия

Мошенники усложнили сценарий телефонных "разводов"

Телефонные мошенники в России начали применять новую схему. Они делают несколько последовательных звонков, представляясь сотрудниками различных ведомств, которые якобы занимаются расследованием какого-либо одного преступления, например, финансового мошенничества.

Фото: istock
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Как правило, все начинается со звонка "помощника следователя", информацию которого затем подтверждает "представитель банка" или даже "Центробанка", при этом перезванивать в финансовую организацию "потерпевшему" запрещают под предлогом "проведения спецоперации", отмечают эксперты, опрошенные "Коммерсантом".

Кстати, в Банке России отметили, что такая схема им известна. Она используется несколько месяцев.

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