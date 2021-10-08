Мошенники усложнили сценарий телефонных "разводов"

Телефонные мошенники в России начали применять новую схему. Они делают несколько последовательных звонков, представляясь сотрудниками различных ведомств, которые якобы занимаются расследованием какого-либо одного преступления, например, финансового мошенничества.

Как правило, все начинается со звонка "помощника следователя", информацию которого затем подтверждает "представитель банка" или даже "Центробанка", при этом перезванивать в финансовую организацию "потерпевшему" запрещают под предлогом "проведения спецоперации", отмечают эксперты, опрошенные "Коммерсантом".

Кстати, в Банке России отметили, что такая схема им известна. Она используется несколько месяцев.