На "Битлзфесте" вспомнили про легендарный альбом Let It Be

Есть музыкальные фестивали, на которых всегда услышишь хорошие песни, даже независимо от состава участников. Так всегда происходит на "Битлзфесте", куда ежегодно съезжаются мелодичные и ритмичные группы со всей страны. Все они любят The Beatles и чувствуют, что многим в своем творчестве обязаны ливерпульской четверке. А на "Битлзфесте"-2021, стартующем завтра в московском клубе "Артист Hall", соберется, пожалуй, самый звездный состав участников за последние годы.

И это неудивительно, ведь предстоящий фестиваль будет посвящен Джону Леннону (да и пройдет в его день рождения), а также юбилейному переизданию альбома группы Let It Be, выходящего теперь с 30 не публиковавшимися прежде бонус-треками. У двенадцатого студийного альбома The Beatles очень необычная история и самая неоднозначная судьба. Уже потому, что существуют две версии Let It Be: оригинальная запись (вышедшая много лет спустя с подзаголовком Naked) и диск, который как раз и был выпущен в 1970 году при продюсерстве Фила Спектора.

Изобретатель "стены звука" тогда самовольно обошелся с оригинальными битловскими записями - добавил песням свои оркестровки, по сути, не советуясь с битлами. Добавлял партии инструментов, отчего Пол Маккартни, например, даже не сразу узнал свой хит The Long and Winding Road, в котором нервно зазвучали плакучие скрипки. Сам-то он ничего подобного даже не планировал. Да и еще необъяснимая история: в поддержку диска Let It Be группа дала концерт на крыше, который по непонятным причинам до сих пор не был издан на отдельном альбоме.

Тем интереснее было ждать это юбилейное переиздание. Ведь в диске, вышедшем 8 мая 1970 года, было 12 треков. Среди них: Let It Be, Across the Universe, Get Back, The Long and Winding Road, For You Blue, Get Back... Но теперь этот материал заново сведен продюсером Джайлзом Мартином (сыном продюсера битлов Джорджа Мартина) и звукорежиссером Сэмом Океллом в формате 5.1 Surround DTS и Dolby Atmos. А к 12 оригинальным песням будут добавлены и 27 ранее не издававшихся сессионных записей. Можно будет услышать и песню Don t Let Me Down как раз с того концерта на крыше, и никогда не издававшийся стереомикс Get Back, который был составлен продюсером и звукорежиссером Глином Джонсоном еще в мае 1969 года.

Ну а пока песни альбома Let It Be можно будет услышать на этом фестивале. Например, в исполнении новой группы одного из самых знаменитых участников "Битлзфеста" - гитариста Владимира "Корнея" Корниенко. Прежде он играл с Земфирой, занимался и аранжировками. Потом ушел. Затем выступал в успешном "Ундервуде", но покинул и этот проект. Как оказалось, затем, чтобы собрать свой Zebra-band, тоже запеть и исполнять только свою любимую музыку. В том числе и битловскую. Вот и на "Битлзфесте" намерен сыграть The Beatles - как раз песни с Let It Be. И хиты, и песни, которые могут считаться авангардными. Возможно, Корней добавит в них и свои развернутые соло, на которые тоже большой мастер. Кстати, сменил он и имидж - теперь выходит на сцену в элегантной шляпе-котелке, головном уборе английских денди ХХ века.

Владимир "Корней" Корниенко ушел от Земфиры, чтобы играть песни битлов. Фото: Предоставлено фестивалем "Битлзфест"

Ну а Нэш, он же Нэш Тавхелидзе, лидер группы BLAST - музыкант хорошо известный и на Западе, решил сыграть собственные интерпретации битловской классики. Поэкспериментирует и молодой питерский состав Underhood, с духовой секцией готовящийся исполнить битловские песни уже с новыми веяниями психоделии и фьюжна. Ведь великая музыка тем и замечательна, что в ее гармониях и идеях каждый может находить что-то и для себя, вдохновляясь на собственное творчество. И этим тоже значительны и прекрасны The Beatles!

В итоге участников оказалось так много, что фестиваль пройдет в течение пяти часов на двух сценах...

Кстати

Накануне напомнил о себе Ринго Старр - переиграл битловскую песню Come Together в более джазовой, импровизационной манере. Компанию ему составили более100 музыкантов, многие из них - тоже ударники: Чад Смит из Red Hot Chili Peppers, Нико МакБрейн из Iron Maiden и другие.