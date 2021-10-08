На "Битлзфесте" вспомнили про легендарный альбом Let It Be

Новости

Пушков прокомментировал призыв в конгрессе США к санкциям против России 01:45
Вильфанд предупредил о снеге и сильном ветре в ряде регионов России 01:24
Участников жестокой драки в московском метро отправили в карцер СИЗО 00:51
В Турции сочли позицию НАТО по С-400 избирательной 00:43
На Шпицбергене зафиксирован первый случай коронавируса 00:40
Франция одержала волевую победу над Бельгией и вышла в финал Лиги наций 00:19
18 бывших игроков НБА арестованы по обвинению в мошенничестве 07.10.2021
Врачи выяснили, у кого диетические газировки вызывают особую тягу к еде 07.10.2021
Бастрыкин наградит женщину, вызвавшую полицию после резонансной драки в метро 07.10.2021
Подлодка США с ядерной установкой столкнулась с неизвестным объектом 07.10.2021
Мезенцев ответил на осуждающую интеграцию России и Беларуси резолюцию ЕП 07.10.2021
"Яндекс.Еда" ввела сервисный сбор для пользователей 07.10.2021
Власти Германии не видят препятствий для запуска "Северного потока-2" 07.10.2021
В ФРГ начался суд над 100-летним охранником нацистского лагеря смерти 07.10.2021
Более 140 тысяч детей в США потеряли родителей или опекунов из-за COVID 07.10.2021
Суд Польши признал верховенство Конституции над законами ЕС 07.10.2021
Ряд льготников начнeт получать выплаты через Пенсионный фонд 07.10.2021
Инфляция в Венесуэле превысила 500% с начала года 07.10.2021
Захарова призвала НАТО решать реальные проблемы вместо "сдерживания РФ" 07.10.2021
Назван оптимальный срок зачатия ребенка после коронавируса 07.10.2021
Более 208 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 07.10.2021
Постпред РФ: ОЗХО лгала по поводу техсодействия ФРГ 07.10.2021
Академик РАН оценил влияние коронавируса на мужское здоровье 07.10.2021
"Газпром" объяснил приостановку продажи газа на бирже 07.10.2021
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 22 человек 07.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 00:30
Рубрика: Культура

На "Битлзфесте" вспомнили про легендарный альбом Let It Be

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
Есть музыкальные фестивали, на которых всегда услышишь хорошие песни, даже независимо от состава участников. Так всегда происходит на "Битлзфесте", куда ежегодно съезжаются мелодичные и ритмичные группы со всей страны. Все они любят The Beatles и чувствуют, что многим в своем творчестве обязаны ливерпульской четверке. А на "Битлзфесте"-2021, стартующем завтра в московском клубе "Артист Hall", соберется, пожалуй, самый звездный состав участников за последние годы.
Beatles распались в 1970 году, но продолжают вдохновлять новые группы. Фото: GettyImages Beatles распались в 1970 году, но продолжают вдохновлять новые группы. Фото: GettyImages
Beatles распались в 1970 году, но продолжают вдохновлять новые группы. Фото: GettyImages

И это неудивительно, ведь предстоящий фестиваль будет посвящен Джону Леннону (да и пройдет в его день рождения), а также юбилейному переизданию альбома группы Let It Be, выходящего теперь с 30 не публиковавшимися прежде бонус-треками. У двенадцатого студийного альбома The Beatles очень необычная история и самая неоднозначная судьба. Уже потому, что существуют две версии Let It Be: оригинальная запись (вышедшая много лет спустя с подзаголовком Naked) и диск, который как раз и был выпущен в 1970 году при продюсерстве Фила Спектора.

Фото: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ринго Старр сыграл с барабанщиками Iron Maiden, Red Hot Chily Peppers и Korn

Изобретатель "стены звука" тогда самовольно обошелся с оригинальными битловскими записями - добавил песням свои оркестровки, по сути, не советуясь с битлами. Добавлял партии инструментов, отчего Пол Маккартни, например, даже не сразу узнал свой хит The Long and Winding Road, в котором нервно зазвучали плакучие скрипки. Сам-то он ничего подобного даже не планировал. Да и еще необъяснимая история: в поддержку диска Let It Be группа дала концерт на крыше, который по непонятным причинам до сих пор не был издан на отдельном альбоме.

Тем интереснее было ждать это юбилейное переиздание. Ведь в диске, вышедшем 8 мая 1970 года, было 12 треков. Среди них: Let It Be, Across the Universe, Get Back, The Long and Winding Road, For You Blue, Get Back... Но теперь этот материал заново сведен продюсером Джайлзом Мартином (сыном продюсера битлов Джорджа Мартина) и звукорежиссером Сэмом Океллом в формате 5.1 Surround DTS и Dolby Atmos. А к 12 оригинальным песням будут добавлены и 27 ранее не издававшихся сессионных записей. Можно будет услышать и песню Don t Let Me Down как раз с того концерта на крыше, и никогда не издававшийся стереомикс Get Back, который был составлен продюсером и звукорежиссером Глином Джонсоном еще в мае 1969 года.

Ну а пока песни альбома Let It Be можно будет услышать на этом фестивале. Например, в исполнении новой группы одного из самых знаменитых участников "Битлзфеста" - гитариста Владимира "Корнея" Корниенко. Прежде он играл с Земфирой, занимался и аранжировками. Потом ушел. Затем выступал в успешном "Ундервуде", но покинул и этот проект. Как оказалось, затем, чтобы собрать свой Zebra-band, тоже запеть и исполнять только свою любимую музыку. В том числе и битловскую. Вот и на "Битлзфесте" намерен сыграть The Beatles - как раз песни с Let It Be. И хиты, и песни, которые могут считаться авангардными. Возможно, Корней добавит в них и свои развернутые соло, на которые тоже большой мастер. Кстати, сменил он и имидж - теперь выходит на сцену в элегантной шляпе-котелке, головном уборе английских денди ХХ века.

Владимир "Корней" Корниенко ушел от Земфиры, чтобы играть песни битлов. Фото: Предоставлено фестивалем "Битлзфест"

Ну а Нэш, он же Нэш Тавхелидзе, лидер группы BLAST - музыкант хорошо известный и на Западе, решил сыграть собственные интерпретации битловской классики. Поэкспериментирует и молодой питерский состав Underhood, с духовой секцией готовящийся исполнить битловские песни уже с новыми веяниями психоделии и фьюжна. Ведь великая музыка тем и замечательна, что в ее гармониях и идеях каждый может находить что-то и для себя, вдохновляясь на собственное творчество. И этим тоже значительны и прекрасны The Beatles!

В итоге участников оказалось так много, что фестиваль пройдет в течение пяти часов на двух сценах...

Кстати

Накануне напомнил о себе Ринго Старр - переиграл битловскую песню Come Together в более джазовой, импровизационной манере. Компанию ему составили более100 музыкантов, многие из них - тоже ударники: Чад Смит из Red Hot Chili Peppers, Нико МакБрейн из Iron Maiden и другие.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Экс-замминистра Марина Ракова отправлена в СИЗО до 6 декабря
Россия ответит на решение НАТО о сокращении постпредства РФ
"Единая Россия" выдвинула своих кандидатов на руководящие посты в Госдуме. Список
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
В афише "Пушкинской карты" - 16 тысяч спектаклей, выставок и концертов