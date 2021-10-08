На российско-казахстанской границе модернизируют пять пунктов пропуска

На границе России и Казахстана планируется модернизировать пять пунктов пропуска, сообщили в Минтрансе. Планы развития пунктов пропуска обсуждали на встрече первый заместитель министра транспорта России Андрей Костюк и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Берик Камалиев.

"Минтрансом России проработана возможность финансирования модернизации пяти автомобильных пунктов пропуска. Ранее денежные средства были также заложены на пункт пропуска Сагарчин. Таким образом с 2022 по 2026 годы будут модернизированы пункты пропуска Озинки, Маштаково, Илек, Караузек и Бугристое", - отметили в Минтрансе.

Реконструировать автомобильный пункт пропуска Сагарчин в Оренбургской области планируется до 2024 года. Всего между Россией и Казахстаном сейчас действует 50 пунктов пропуска - 30 автомобильных, 19 железнодорожных и 1 речной.

Стороны планируют создать современные условия на пунктах пропуска с учетом грузо- и пассажиропотока. Как подчеркнул Андрей Костюк, модернизация пунктов пропуска способствует наращиванию объемов перевозок между странами и повышению эффективности использования международных транспортных коридоров.

Берик Камалиев рассказал о ходе реконструкции автомобильных дорог Казахстана, ведущих к государственной границе с Россией, а также о перспективах развития международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

Реализация этого проекта предусмотрена соглашением между правительствами государств - членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Общая протяженность маршрута составляет 8,5 тыс км, из которых 3,5 тыс. км проходит по территории Китая, 2,6 тыс. км - по территории Казахстана, 2,4 тыс. км - по территории России.

Обсуждалось также развитие других видов транспорта. В частности, стороны отметили необходимость проработки вопроса увеличения количества международных авиарейсов между Россией и Казахстаном, отметили в Минтрансе России.