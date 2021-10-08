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Рубрика: В мире

На Шпицбергене зафиксирован первый случай коронавируса

Текст: Константин Волков
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

На норвежском архипелаге Шпицберген зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции, сообщает контора Губернатора Шпицбергена.

Фото: EPA-EFE/HAKON MOSVOLD LARSEN
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Заболевшим оказался моряк с российского траулера, стоящего на рейде в районе острова Медвежий. Мужчина на вертолете был доставлен в больницу Лонгйирбюэна - главного населенного пункта архипелага. Там пациент провел 13 часов, после чего был отправлен на материк - в норвежский город Тромсё.

Все, кто контактировал с заболевшим, использовали средства защиты. Поэтому местные врачи и власти полагают, что угрозы распространения инфекции на архипелаге нет. При этом отмечается, что на российском траулере, по всей видимости, другие члены команды также инфицированы.

До сих пор на Шпицбергене, где общая численность населения составляет порядка трех тысяч человек, не было выявлено ни одного случая COVID-19. При этом норвежские власти провели там вакцинацию всех желающих.

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