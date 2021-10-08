На YouTube появились субтитры для прямых эфиров

На YouTube появились автоматические субтитры для прямых эфиров. Теперь они доступны не только каналам с более чем 1000 подписчиков, а абсолютно всем. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Автоматические субтитры доступны на 13 языках: голландском, английском, французском, немецком, индонезийском, итальянском, японском, корейском, португальском, русском, испанском, турецком и вьетнамском языках. Для того, чтобы активировать автоматические субтитры, надо выбрать в творческой студии соответствующую опцию. Также стримеры могут скрывать "потенциально нежелательные слова" в субтитрах - система не будет их переводить на другой язык и вместо этого показывать скобки [__].

Видеохостинг таким образом пытается выявить нежелательный контент, говорит Владимир Зыков, директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров: "Чтобы понять, если ли что-то запрещенное на видео, нужно сделать автоматическую транскрипцию голоса, а дальше поручить анализировать текстовую системам ИИ".

По его словам, данная новость говорит о том, что теперь YouTube начал проводить автоматический мониторинг всех видео на своей площадке. До этого они работали только с популярными блогерами. "И это логично, зачем тратить ресурсы на видео, которое посмотрят два человека. Но, по всей видимости, они решили, что надо наблюдать за всем контентом на площадке", - утверждает он.

Эксперт считает, что в ближайшее время подобной функции следует ждать и на других площадках, в том числе и российских.

Эта функция будет достаточно популярной у тех производителей контента, чьи видео рассчитаны в том числе на иностранную или слабослышащую аудиторию, добавляет Кристина Петрова, основатель PR-агентства PR Perfect. "Кроме того, функция будет востребована еще и потому, что людям не всегда удобно слушать видео, но почти всегда удобно смотреть его, а значит и читать субтитры".

Функция автоматических субтитров в видео и перевода их на другие языки уже есть в Microsoft Teams. Ранее "Яндекс" запустил функцию перевода видео с английского языка на русский в аудиоформате.