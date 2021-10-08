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08.10.2021 15:57
Рубрика: Власть

Начальник Генштаба передал Звезду Героя внуку погибшего фронтовика

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В пятницу, 8 октября, в Национальном центре управления обороной РФ внуку павшего в бою смертью храбрых командира 32-й стрелковой дивизии 5-й армии Западного фронта полковника Виктора Павловича Полосухина торжественно передали награду деда. Золотую Звезду Героя Российской Федерации ему вручил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Фото: Союз ветеранов России
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Он отметил, что среди многих соединений и частей Красной Армии дивизия под командованием полковника Полосухина особенно выделялась. "Личный состав соединения в период ожесточенных боев на подступах к Москве стойко удерживал рубежи Можайской линии обороны. Несмотря на неоднократные попытки, противнику не удалось продвинуться в полосе обороны дивизии" - сказал Герасимов.

Он также высоко оценил профессионализм комдива. "Его личное мужество и умелое управление частями дивизии обеспечили не только успешное проведение оборонительной операции, но и создали условия для разгрома фашистских захватчиков под Москвой", - подчеркнул начальник Генштаба.

В ходе контрнаступления под Москвой полковник Виктор Полосухин героически погиб 18 февраля 1942 года. "К сожалению, в то время подвиг Виктора Ивановича не получил должной оценки. И только спустя 80 лет ему присвоено высокое звание Героя Российской федерации", - отметил Герасимов.

Справка "РГ"

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. №465 за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов полковнику Полосухину Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

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