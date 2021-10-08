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Рубрика: Культура

Начался кастинг актеров на фильм о группе "Король и Шут"

Текст: Александр Алексеев
Художественный сериал будет снят о группе "Король и Шут". Об этом рассказал второй вокалист группы, а ныне - фронтмен собственного проекта "КняZz" Андрей Князев. В "Короле и Шуте" он был также автором музыки к некоторым песням, и практически всех стихов, фактически и придумав этот новый поэтический жанр группы - "страшные сказки". А, кроме того Андрей, в чем не раз мог убедиться обозреватель "РГ", еще и очень хороший рассказчик, сильная личность и наблюдательный, доброжелательный человек.

В будущем сериале он станет одним из продюсеров. И это - надежная гарантия того, что сериал о группе и ее лидере Михаиле "Горшке" Горшеневе, которого друзья называли просто Миха, получится честным, насыщенным событиями, умным и увлекательным. Сюжет базируется на становлении коллектива, его пути к успеху и взаимоотношениях участников.

Фото: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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- Когда ко мне с этой идеей (снять сериал, - прим. ред.) пришел Игорь Гудков, то я сразу согласился, ведь Панкер - это тот, кому мы с Михой всегда доверяли в подобных вопросах, - рассказал Андрей Князев. - Я давно думал об этом. Знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу "Король и Шут". Это очень непростое дело, и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что все должно получиться максимально круто. Являясь полноценным членом этой команды, я буду принимать участие в работе над сериалом.

Режиссером многосерийного фильма, у которого пока нет утвержденного названия, выступит Рустам Мосафир, снимавший приключенческо-детективный сериал "Шаман", где было и много юмора. Сценарий напишет Дмитрий Лемешев ("Околофутбола", "Контакт"). А производством занимается компания "Лига Фильм" Игоря "Панкера" Гудкова, который станет и сопродюсером проекта.

Родственники Михаила Горшенева уже дали согласие на съемки. Тем более, что в команде продюсеров оказалось сразу два человека, которые хорошо знали Миху-Горшка.

Уже начался кастинг актеров.

Конечно, в сериале будет много оригинальных песен "Король и Шута". Среди них, очевидно, окажутся и "Кукла колдуна" (более 8 миллионов просмотров на YouTube), и "Лесник", и "Ели мясо мужики".

Кстати

Ожидается, что работа над сериалом завершится в 2022 году. Посмотреть его можно быть в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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