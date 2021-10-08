Начался прием заявок на премию "Цифровой юрист года"

Открыт прием заявок на получение премии "Цифровой юрист года". Об этом сообщили "РГ" в московском отделении Ассоциации юристов России.

Эта национальная премия вручается юристам и адвокатам за вклад в развитие цифрового и информационного права России. Прием заявок на участие продлится до 20 ноября.

По словам председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александра Журавлева, в нашу жизнь все больше проникают цифровые технологии и становятся актуальным вопросы защиты прав человека с учетом новых правовых реалий. Поэтому так важно выделить и оценить работу тех специалистов, кто вносит неоценимый вклад в развитие цифрового права в России. Именно это и является предназначением данной премии.

"На текущем этапе формирования российского цифрового права важно обеспечить прозрачные и комфортные правила регулирования, которые помогут соблюсти баланс интересов граждан, бизнеса и государства, а также будут способствовать привлечению иностранных инвестиций, а главное - выступать катализатором для развития новых технологий, - сказал он. - Для бизнеса и граждан важно иметь возможность получать высококвалифицированную юридическую помощь, чтобы избежать возникновения рисков и опасных ситуаций".

Премия была учреждена в 2019 году Moscow Digital School совместно с Московским отделением Ассоциации юристов России совместно и Российской ассоциацией электронных коммуникаций.

В конкурсную комиссию премии вошли независимые эксперты - представители отрасли, которые в своей работе активно занимаются развитием и усовершенствованием цифрового и информационного права.

В этом году лауреаты будут определены в 6 номинациях:

- за вклад в юридическую науку;

- за вклад в развитие судебной и правоприменительной практики;

- за вклад в развитие цифрового законодательства;

- лучшая консалтинговая компания в области цифрового права;

- лучший цифровой юридический департамент;

- лучший преподаватель цифрового права.

Шестая номинация в этом году будет определена впервые. Победителя выберут посредством народного голосования.