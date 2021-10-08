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Рубрика: Экономика

Названы сроки перевода оформления льгот и пособий в онлайн

Текст: Василий Кошкин
К 2024 году все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий будут оказываться онлайн. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя стратегическую инициативу "Госуслуги онлайн", утвержденную правительством.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По его словам, проект "Госуслуги онлайн" призван повысить качество и удобство предоставляемых органами власти услуг, а также расширить количество услуг, которые граждане и организации смогут получить в электронном виде.

К 2030 году все россияне получат доступ к высокоскоростной спутниковой связи

"Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полном мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот. Отмечу, что для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, то есть обращаясь лично, такая возможность сохраняется", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что с переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Исключается привязка к месторасположению и времени работы.

Если необходимо получить услугу очно, гражданин сможет обратиться в МФЦ. При этом, за счет интеграции информационных систем госорганов с порталом госуслуг, вся история обращений будет сохранена в личном кабинете госуслуг, что в дальнейшем упростит обращение по аналогичным запросам.

Экономика Пенсии и пособия Digital Технологии Правительство Вице-премьеры Государственные интернет-услуги

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