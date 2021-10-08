Не менее 100 человек погибли при взрыве на севере Афганистана

По меньшей мере 100 человек стали жертвами взрыва, который произошел в одной из мечетей, расположенной на севере Афганистана. Об этом в пятницу сообщило агентство Aamaj News.

По его данным, инцидент произошел в пятницу днем в провинции Кундуз. Террорист-смертник зашел в шиитскую мечеть, где собрались люди на молитву. В результате взрыва погибли примерно 100 человек, еще десятки получили ранения различной степени тяжести.

Представители движения "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в России) подтвердили факт взрыва и направили на место инцидента представителей спецназа. По предварительным данным, теракт мог быть организован подразделением группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).