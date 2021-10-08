Netflix показал трейлер итальянского сериала об астрологии и любви

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер с русскими субтитрами итальянского сериала "Астрологический гид для разбитых сердец" (An Astrological Guide for Broken Hearts). Премьера шоу запланирована на 27 октября.

Главная героиня Элис два года провела во френдзоне, пока объект ее воздыханий не сделал предложение другой девушке. Она болезненно переживает неразделенную любовь, и друзья стараются ей помочь. Один из них даже дарит ей натальную карту но Элис над астрологией скорее посмеивается.

В это время телекомпания, в которой работает героиня, нанимает на работу очень привлекательного креативного директора Давиде, который ищет новую идею для шоу. Во время совместного распития алкогольных напитков Элис начала подшучивать над доверчивыми клиентами астрологов, а утром выяснилось, что Давиде решил запустить астрологическое шоу "Звезды любви".

Режиссеры - Микаэла Андреоцци, Бинду Де Стоппани. В ролях: Клаудиа Гуманно, Эстер Элиша, Джанкарло Ратти.