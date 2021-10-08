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Netflix показал трейлер итальянского сериала об астрологии и любви

Новости
    08.10.2021, 09:57
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Italia Фото: youtube.com/ Netflix Italia
Фото: youtube.com/ Netflix Italia

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер с русскими субтитрами итальянского сериала "Астрологический гид для разбитых сердец" (An Astrological Guide for Broken Hearts). Премьера шоу запланирована на 27 октября.

Фото: kinopoisk.ru
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Главная героиня Элис два года провела во френдзоне, пока объект ее воздыханий не сделал предложение другой девушке. Она болезненно переживает неразделенную любовь, и друзья стараются ей помочь. Один из них даже дарит ей натальную карту но Элис над астрологией скорее посмеивается.

В это время телекомпания, в которой работает героиня, нанимает на работу очень привлекательного креативного директора Давиде, который ищет новую идею для шоу. Во время совместного распития алкогольных напитков Элис начала подшучивать над доверчивыми клиентами астрологов, а утром выяснилось, что Давиде решил запустить астрологическое шоу "Звезды любви".

Режиссеры - Микаэла Андреоцци, Бинду Де Стоппани. В ролях: Клаудиа Гуманно, Эстер Элиша, Джанкарло Ратти.

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