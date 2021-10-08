Новую военно-морскую структуру создадут для безопасности Заполярья

Минобороны России планирует создать новое объединение Военно-морского флота - Арктический флот. Его задачей станет обеспечение безопасности Северного морского пути и Арктического региона в целом.

Проблема защиты наших арктических рубежей с каждым годом становится все острее. Минобороны усиливает прикрытие Арктического региона, вводя в строй не имеющие аналогов в мире военные базы и направляя туда самое современное вооружение.

Как стало известно агентству ТАСС, сейчас рассматривается вопрос создания новой структуры для усиления защиты Арктики. В составе Военно-морского флота планируется создать отдельное объединение.

"Основной задачей Арктического флота станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов", - сказал источник агентства в военно-морской сфере.

"Предполагается, что инфраструктура для функционирования нового объединения будет выделяться из состава Северного и Тихоокеанского флотов. В дальнейшем оно будет пополняться кораблями и специальной техникой в арктическом исполнении", - уточнил источник.

По мнению экспертов, создание арктического объединения ВМФ позволит сосредоточиться на решении боевых задач Северному и Тихоокеанскому флотам. Арктический флот - новое объединение, которое будет заниматься только Северным морским путем. Новая структура будет подчиняться напрямую минобороны, что позволит оперативнее принимать решения.

Сейчас в состав ВМФ России входят Балтийский, Тихоокеанский, Черноморский флоты и Каспийская флотилия. Кроме того, в структуре ВМФ также задействованы морская авиация, морская пехота и береговые ракетно-артиллерийские войска.