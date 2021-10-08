Обозреватель "РГ" выступил в РАНХиГС

В рамках курса "Political and Social Leaders Workshop" обозреватель международного отдела "Российской газеты" Александр Гасюк провел встречу со студентами 2-го курса англоязычного бакалавриата "Global Governance and Leadership".

Темой вокршопа стали взаимоотношения государственных СМИ и общества. Спикер рассказал студентам о деятельности "Российской газеты" и процессах диджитализации печатных СМИ. Особенный интерес у студентов вызвал актуальный вопрос, связанный с тем, как СМИ пережили пандемию коронавируса и как это повлияло на их работу.

В рамках встречи эксперт также рассказал студентам о своей деятельности в качестве собственного корреспондента "Российской газеты" в США и Греции и особенностях работы в пуле министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Оживленную дискуссию вызвала недавно опубликованная книга обозревателя "РГ" "Виктор Бут. Подлинная история "Оружейного барона". Эксперт рассказал о процессе написания книги, а также обсудил со студентами, как этот международный прецедент повлиял на взаимоотношения России и США.

В завершении встречи приглашенный РАНХиГС эксперт дал студентам несколько советов о том, как выстраивать процесс коммуникации в кросс-культурной среде и ответил на вопросы учащихся.