Обзор eFootball 2022 - настолько ли все плохо?

Футбольный симулятор eFootball 2022 от компании Konami вышел 30 сентября и на старте установил антирекорд в Steam, получив 92% негативных отзывов в Steam.

Интернет накрыло цунами из мемов - пользователи Сети соревновались в остроумии, откровенно издеваясь над анимациями игроков.

Похожая ситуация раз в несколько лет регулярно случается и с конкурентной серией FIFA от EA Sports, что также порождает несчетное количество смешных видео на YouTube.

Разбираться дальше забавных роликов никто не стал, заранее поставив крест на проекте от японских разработчиков.

Мы же запустили eFootball 2022, поиграли и даже прошли два "турнира", которые здесь называются "испытаниями". И вот что у нас есть по данному поводу сказать.

Встречают по графике, которая на фоне новой FIFA совсем не блещет - трава не такая зеленая, у Роналду не настолько волевой подбородок, а прическа у Месси хуже уложена (зато Дзюба все такой же веселый и жизнерадостный). В этом плане все по-честному и однозначно - eFootball страшненькая и неказистая, особенно это заметно по изуродованным зрителям на трибунах.

Второй аспект, за который справедливо ругают игру - отсутствие контента. На данный момент из режимов доступен только товарищеский матч, который можно сыграть с ИИ или с живым соперником на одном экране. Для сетевого состязания со знакомым человеком надо использовать "костыли" вроде Remote Play в Steam или Share Play на PlayStation. И вот это уже действительно ни в какие футбольные ворота не лезет и ничем оправдано в 2021 году быть не может.

Мультиплеер, как уже было сказано выше, представлен "состязаниями". Чтобы их пройти, надо одержать верх в нескольких матчах со случайными противниками. И здесь ситуация еще печальнее - редко какой матч получается доиграть до конца - из-за "плохого соединения со стороны соперника" игра прерывается и присваивается техническая победа со счетом 3:0… Отвратительно.

И вишенка на торте - такой базовый, основополагающий и фундаментальный режим как "тренировка" отсутствует. Вместо этого игроку предлагают ознакомиться с обучающим видеороликом, в котором на примере возрастных Андреса Иньесты и Жерара Пике предлагают изучить, на какие кнопки надо нажимать. Просто ужас.

И обиднее всего при таких раскладах, что гейпмлейно-то игра себя показывает вполне нормально, по крайней мере в онлайне, когда получается с кем-то сконнектиться.

Да, вот именно столько оговорок нужно, чтобы такой футбол начал приносить что-то отдаленно напоминающее удовольствие.

На этом этапе можно вспомнить, что eFootball распространяется по условно-бесплатной модели, а за FIFA просят 3499 рублей на ПК и 5499 рублей на консольном некстгене.

С такими исходными данными детище Konami вполне может сгодиться для вечеринок, на которых гости могут сыграть пару матчей, чтобы ради этого не тратиться на "Фифу". Это, пожалуй, единственный рабочий сценарий для этой игры. Потому что она недоделана - она в общем смысле не совсем даже игра. Это прототип, демка, играбельный билд движка с большим набором команд и футболистов. Авторы даже стыдливо написали, что версия продукта 0.9.0.

Зачем было в таком виде ее выпускать, обещая, что когда-то там к концу года будет большое обновление с контентом - большая загадка. Аудитории уже на тот момент, скорее всего, никакой уже не останется.

Печально видеть, как когда-то великая серия Pro Evolution Soccer, даже перейдя на условно-бесплатную модель, все равно проиграла даже не битву, а войну. Примечательно, что FIFA победила, не потому что она лучше, а из-за того, что соперники сами все испортили, получая насмешливые прозвища вроде "клона фифы с алиэкспресса".

Отсутствие конкуренции неизбежно ведет к стагнации, и жанру сейчас как никогда нужна свежая кровь. Об этом также говорят пользовательские оценки на Metacritic - у бесплатной eFootball 2022 там "красуются" 0,4 балла, а FIFA 22 геймеры оценили в совсем не престижные 2,7.

Где-то в обозримом будущем на поле должны появиться две серые лошадки - GOALS и UFL.

Если хоть один из этих проектов "выстрелит", то виртуальный футбол неизбежно начнет оздоравливаться.