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08.10.2021 21:05
Рубрика: Власть

Около 41 тысячи человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов
Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 107 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 41 тысячи человек.

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Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 139,6 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 232 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 632 военнослужащих с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Шестнадцать заболевших лечат гражданские медики. Еще 584 человека изолированы на дому.

Сообщается, что двое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У 13 пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 80 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 153 человек.

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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи человек, 347 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 28,7 тысячи пациентов, из которых свыше 10,1 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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