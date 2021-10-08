ООН: Для вакцинации 40 процентов населения планеты нужно 8 млрд долларов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг обратился с призывом к мировому сообществу выделить восемь миллиардов долларов для помощи в вакцинации 40 процентов жителей во всех странах к концу года.

Одновременно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила план, направленный на прививку 70 процентов жителей планеты к середине 2022 года. В рамках этой инициативы потребуется 11 миллиардов доз вакцин, которые остаются недоступными для жителей беднейших стран. По данным Reuters, менее пяти процентов африканцев полностью вакцинированы и менее половины жителей Земли получили одну дозу вакцины.

На пресс-конференции с генеральным директором ВОЗ Гутерриш сказал, что "Группа 20" должна внести свой вклад в вакцинацию всего мира. "Вся система ООН показала лидерство, но у нас нет силы (для производства вакцин), - уточнил генсек ООН. - Сила в странах, которые производят вакцины или могут их производить, и в фармацевтических компаниях".