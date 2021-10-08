Определены победители конкурса лучших муниципальных практик

Победителей конкурса лучших муниципальных практик определило жюри конкурса.

"Активное участие муниципалитетов свидетельствует о стремлении заявить о себе, делиться своими уникальными наработками и успешными практиками. Мы видим, что количество заявок на участие с 2017 года увеличилось более чем в два раза. Например, номинация "Умный город" прибавила почти 60% к количеству заявок прошлого года, а это значит, что процесс цифровизации городского хозяйства становится все более востребованным, в том числе в сельских поселениях", - отметил председатель конкурсной комиссии вице-премьер Марат Хуснуллин.

"За пять лет проведения конкурса, начиная с 2017 года, его участниками стали 3730 муниципалитетов, 146 заняли призовые места. По всем 5 номинациям в 2021 году получена 1031 заявка, определено 50 победителей. Мы видим, что конкурс набирает популярность и становится значимым событием для муниципалитетов", - сказал замминистра экономического развития Сергей Галкин.

По итогам конкурса были определены 50 победителей из 36 регионов России. Ряд регионов завоевал несколько наград. Так, например, по две награды завоевали Чеченская, Чувашская республики, Республика Северная Осетия - Алания, Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская, Калужская, Липецкая, Оренбургская и Саратовская области.

В номинации "Обеспечение эффективной обратной связи" от городских округов и поселений призовые места заняли Чистополь (Татарстан), Таруса Калужской области, Темников (Мордовия), Левокумский муниципальный округ Ставропольского края и поселок Пятницкое Белгородской области. Среди сельских поселений - Сугайкасинское сельское поселение (Чувашия), Бердяшский сельсовет (Башкортостан), Ногирское сельское поселение (Северная Осетия), Спешневское сельское поселение Ульяновской области и Хуртагинское сельское поселение (Бурятия).

В номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" от городских округов и поселений победителями стали Череповец Вологодской области, Дзержинск Нижегородской области, Чаплыгин Липецкой области, Железноводск Ставропольского края и Аткарск Саратовской области. Среди сельских поселений первое место - у Михайловского сельского поселения Чувашии, второе у Ташлинского сельсовета Оренбургской области, третье у сельского поселения Солнечный Ханты-Мансийского АО, далее следуют Пригородный сельсовет Оренбургской области и Мелиховское сельское поселение Ростовской области.

В номинации "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город")" было рассмотрено 95 заявок из 39 регионов. Победителями среди городов стали Калуга, Казань, Великий Новгород, Жуковский Московской области и Мурманск.

В номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ" было рассмотрено 262 конкурсные заявки. Первое место заняло городское поселение Курганинское Краснодарского края.

В номинации "Укрепление межнационального мира и согласия и реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" городом-победителем стала Верхняя Пышма.

В 2020 году призовой фонд конкурса увеличен с 40 млн рублей до 1 млрд рублей, а общее количество победителей с 30 до 50. В этом году в конкурсе впервые могли принимать участие муниципальные округа, а количество призовых мест было увеличено до пяти в каждой номинации. Размер присуждаемых муниципальным образованиям премий составляет в категории городских округов и поселений от 10 до 50 млн рублей, в категории сельских поселений от 3 до 20 млн.

Конкурс проводится для выявления, поощрения и распространения примеров лучших практик по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.