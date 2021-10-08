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08.10.2021 12:08
Рубрика: Экономика

Опрос: Большинство россиян предпочитают покупать квартиры в новостройках

Большинство россиян (69 процентов) предпочитают покупать квартиры в новостройках. Другие (31 процент) больше склоняются ко вторичному рынку жилья. Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", передает RT.

Фото: Сергей Михеев
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Также эксперты определили, что треть россиян (35 процентов) при покупке квартиры отдают предпочтение вариантам с чистовой отделкой. 30 процентов склоняются к жилью с предчистовой отделкой, каждый четвертый (25 процентов) - без отделки и только 7 процентов респондентов выбирает черновую отделку.

Большая часть участников опроса рассказали, что покупают жилье с чистовой отделкой, так как не хотят делать ремонт. Еще 7 процентов считают, что ремонт своими силами будет дороже, а у 5 процентов нет времени на самостоятельное благоустройство жилья. Около 2 процентов уверены, что в доме, где все квартиры с чистовой отделкой, станет меньше шума от ремонтных работ.

Экономика Недвижимость

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