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Рубрика: Экономика

Основатель "ИКС Холдинга" выкупит его у USM

Текст: Валерий Львов
Сегодня стало известно о том, что холдинговая компания "ЮэСэМ Телеком", входящая в созданный Алишером Усмановым в 2020 году холдинг USM, управляющий ключевыми активами в области телекоммуникаций, технологий и интернета, продает "ИКС Холдинг" его основателю Антону Черепенникову. В группу помимо "Мегафона" вошли и другие IT-компании в составе "ИКС Холдинга".

В настоящее время обсуждаются детали сделки - ее рассчитывают завершить в течение полугода. Об этом средствам массовой информации сообщил генеральный директор USM Иван Стрешинский. В своем интервью ведущему деловому изданию он заявил: "Задачи, которые мы поставили с точки зрения телеком-бизнеса, достигнуты. И сейчас мы понимаем, что определенным образом ограничиваем развитие "ИКС Холдинга" по двум причинам. Первая связана с тем, что с точки зрения стратегии мы не концентрируемся на теме производства оборудования, это отдельный вопрос. Второе - аффилированность между "ИКС Холдингом" и "Мегафоном" в определенной степени вредит бизнесу первого. Мы считаем, что холдинг должен развиваться независимо. Стратегически это самостоятельное направление". Стрешинский особо отметил, что после выделения IT и телеком-активов в субхолдинг "ЮэСэМ телеком" компаниям удалось добиться "большого синергического эффекта".

Сделка, пока еще не структурирована, но после ее завершения "ИКС-Холдинг" получит возможность развиваться независимо. Сделку поддержали Алишер Усманов и другие акционеры USM. Предполагается, что в результате реорганизации USM отойдут только активы, которые необходимы для собственно телекома, а те, что связаны с производством оборудования и ряд других IT-активов - к "ИКС Холдингу".

"В первую очередь мы стремились оптимизировать инфраструктуру и процедуру освоения CAPEX "Мегафона", - прокомментировал для СМИ происходящее Иван Стрешинский.- Этим занимался Антон Черепенников на позиции операционного директора "ЮэСэМ телекома" и члена совета директоров "Мегафона". Например, за прошедшее время CAPEX у нас сократился на 25%, при этом строить мы стали не меньше, а даже больше. При том, что мы существенно снизили капитальные затраты, у нас в среднем на 25% оптимизировались и единичные расценки на разные инфраструктурные элементы. Таким образом, мы достигли того, чего хотели". Он также подчеркнул, что у USM теперь есть команда профессионалов, которые "разбираются в том, какие решения можно внедрять, у них есть определенные KPI, не только в части надежности сети, но и финансовых показателей, эффективности инвестиций". Это дало возможность компании обновить телеком-инфраструктуру, подчеркнул он.

Стрешинский также сообщил, что Антон Черепенников "выйдет из состава акционеров компании и перестанет быть операционным директором, но останется в "МегаФоне" как независимый директор".

Справка

Многопрофильная группа "ИКС Холдинг" объединяет более 30 IТ-компаний, включая такие известные как "Цитадель", "Форпост", Yadro, "Криптонит" и Nexign. Это один из быстрорастущих IТ-холдингов на российском рынке телеком-медиа и технологий, поставляющий IТ для операторов связи и транспортных компаний. Он входит в ТОП-3 ведущих IТ-разработчиков России, в ТОП-10 крупнейших IТ-компаний России и ТОП-10 поставщиков оборудования для промышленного сектора.

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