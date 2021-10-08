Первые поезда пойдут по восточной ветке БАМа до конца этого года

Первые поезда в тестовом режиме начнут движение на двух участках восточной ветки Байкало-Амурской магистрали уже до конца нынешнего года. Они, в частности, пройдут на небольшом участке БАМа в районе города Дрогошевск . Об этом в пятницу, 8 октября, сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"Все подготовительные работы выполнены. Сейчас самая главная задача - открыть уже рабочее движение на двух участках. То есть достроить железную дорогу и начать движение поездов", - отметил генерал.

Он рассказал и о других ожидаемых событиях. Так, по словам Булгакова, на половине 340-километровой восточной ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, где сейчас работают военные, движения поездов начнется в будущем году. "В 2022-м мы должны открыть рабочее движение поездов почти на половине реконструируемого участка БАМ", - сказал замминистра.

В пятницу он побывал в местах работы военных железнодорожников в районах населенных пунктов Дрогошевск, Тунгала, Огорон, Улак и Верхнезейск. Булгаков лично контролирует эту стройку и хотел убедиться, что армейские специалисты не выбиваются из утвержденного графика. В этот раз замминистра проверил работы по вырубке лесонасаждений, восстановлению притрассовых автодорог, восстановлению мостов и укладке водопропускных труб. Генерал также посмотрел, как идет устройство земляного полотна и проконтролировал готовность всех объектов к работе в зимний период.

Известно, что всего на восточном участке БАМа трудятся около 1700 военнослужащих. В их распоряжении 900 единиц автомобильной и специальной техники. Зона ответственности военных железнодорожников - участок магистрали длиной 339 километров - от станции Улак до станции Февральск. Там надо построить в общей сложности 19 объектов: девять разъездов, столько же двухпутных вставок и один второй главный путь.