Песков назвал принцип отношений России с Брюсселем

Российский принцип по отношениям с Брюсселем достаточно прост - это заинтересованность в их размораживании. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не были инициатором свертывания работы... Мы считаем, что у нас очень много тем для взаимного обсуждения", - заметил Песков.

"Мы иногда с трудом воспринимаем такие биполярные формулировки, где одновременно идет речь и о сдерживании и о выстраивании диалога. Потому что в данном случае у нас эта биполярность отсутствует. Мы хотим возродить наши отношения с Брюсселем и в этом заинтересованы", - заверил пресс-секретарь президента.