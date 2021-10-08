Песков поздравил Муратова с Нобелевской премией мира

Лауреат Нобелевской премии мира главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов талантлив и смел, привержен своим идеалам. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя присуждение премии.

"Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. И, конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем", - отметил Песков.

На вопрос о том, поздравит ли Владимир Путин Муратова лично, пресс-секретарь президента ответил, что не может сказать и напомнил, что это стало известно только что. "Дайте нам чуть-чуть времени", - добавил он.