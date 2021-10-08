Полиция Украины сообщила о смерти оппозиционного депутата

Представители правоохранительных органов Украины сообщили о том, что депутат Верховной рады Антон Поляков был найден мертвым в Киеве.

"Сегодня, 8 октября, поступила информация о том, что народный депутат Украины Антон Поляков был обнаружен мертвым в одном из районов столицы", - говорится в заявлении полиции. Отмечается, что политику стало плохо в такси, врачам не удалось помочь ему.

На месте происшествия работают специалисты, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

В середине ноября 2019 года Поляков был исключен из партии "Слуга народа" из-за конфликтов с руководством.