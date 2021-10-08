Потребление газомоторного топлива в РФ в этом году вырастет на 25-30%

В Минэнерго создается Единый центр координации работы по развитию инфраструктуры для газомоторного топлива (ГМТ), сообщил глава ведомства Николай Шульгинов на Петербургском международном газовом форуме.

По словам министра, газомоторный рынок - самый быстрорастущий среди топливных, при этом экологичный и соответствующий климатической повестке.

"Потребление метана в качестве газомоторного топлива вырастет в 2021 году на 25-30% и составит более 1,3 млрд кубометров газа", - сказал Николай Шульгинов.

Министр добавил, что программа развития заправочной инфраструктуры вскоре будет переформатирована под Федеральный проект программы развития рынка ГМТ, а количество участвующих в ней регионов будет расширено. При этом успешность ее реализации напрямую зависит от заинтересованности региональных властей - в регионах, где внедрены дополнительные стимулирующие меры, темпы перехода на ГМТ заметно выше, отметил Шульгинов.

В программе газификации транспорта пока участвуют 27 регионов. Она дает возможность владельцам бензиновых автомобилей переоборудовать их под газ, а также подразумевает расширение газозаправочной инфраструктуры. Государство компенсирует до 65 процентов стоимости переоборудования автомобилей и субсидирует строительство заправок. К концу года количество заправок для ГМТ планируют довести до 730 штук. К концу 2024-го года их число должно вырасти до 1 273.