Президент США Джо Байден на год продлил санкции против Турции

Президент США Джо Байден еще на один год продлил санкции в отношении Турции. В Белом доме объяснили, что ограничения будут действовать до тех пор, пока турецкие военные находятся на северо-востоке Сирии. По мнению Вашингтона, Анкара мешает борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

"Действия турецкого правительства угрожают подорвать стабильность в регионе, а также по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В связи с этим я продлеваю на один год чрезвычайное положение", - аргументировал свое решение американский лидер (цитата по ТАСС).

Напомним, в октябре 2019 года Дональд Трамп подписал указ 13894 и поручил госдепу и минфину решать, в отношении кого вводить санкции. Речь шла о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в Северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в республике.