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08.10.2021 07:22
Рубрика: Общество

Профессор рассказал, как похудеть на каше за два дня

Текст: Оксана Грибанова

Диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал, что такое "рисовые дни", как их правильно проводить, и на сколько килограмм можно после этого похудеть.

Фото: iStock
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"Рисовые дни" нужны для того, чтобы "выгнать лишнюю воду", пояснил врач. "У некоторых пациентов, которые обращаются к нам, бывает ведро, а то и два лишней воды в организме. Можно было бы назначить мочегонное, но это определенный риск без обследования. А рис - это нормально, это обычная еда", - уточнил доктор.

Правда, к рису еще надо будет добавить курагу. "Вы берете один стакан риса сорта басмати, промываете, как следует отвариваете, чтобы не скрипел на зубах. Затем берете примерно 250 граммов кураги, режете очень мелко, чтобы получился как изюм, и добавляете в кастрюльку с басмати. Соль в смесь не кладете, можно добавить немного куркумы для вкуса или других специй, но важно с этим не переборщить. В итоге должна получится сладковатая каша. Ей вы питаетесь, желательно два дня. То есть, как только возникает чувство голода, вы съедаете две-три ложки этой каши", - объяснил диетолог. По его словам, такая пища способствует выходу большого количества лишней воды. С ее потерей человек избавляется и от нескольких лишних килограммов.

"В результате человек теряет 2-3 килограмма веса. Никакого отношения к сгоранию жиров это не имеет, а вот к выходу избыточной воды - да", - уточнил Ковальков.

Такие рисовые дни можно проводить раз в две-три недели по два дня, считает врач.

"Некоторые говорят, что у них после риса вес не ушел. Это значит, что у вас не было избыточной воды в организме", - пояснил диетолог.

Материал об этом опубликован на YouTube-канале доктора.

Наука Общество Здоровье

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