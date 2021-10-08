Путин поручил "с умом" тратить средства на дорожное строительство

Дополнительные средства на строительство дорог надо тратить с умом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он также напомнил о планах вывести местные дороги на нормативный уровень даже в большем объеме, чем региональные.

По федеральным дорогам в прошлом году был самый большой объем ввода за всю историю, сообщил Хуснуллин. "И в этом году, чтобы продолжить тренд, даже к увеличенным показателям прошлого года мы идем с плюсом в 6 процентов в физическом объеме освоения по укладке асфальта, и идем 10 процентов - по деньгам", - сказал он.

"То есть денег больше, чем асфальта?" - уточнил Владимир Путин. "Немножко где-то авансируем, чтобы успевали закупать материалы. У нас никаких сомнений нет, что мы в этом году планы перевыполним", - заверил собеседник. "Мы также на 100 млрд идем с опережением, сдвинули деньги "влево"", - добавил он, поблагодарив за прозвучавшее на съезде "Единой России" предложение выделить на ремонт автодорог 30 млрд рублей дополнительно для регионов.

"Это небольшие деньги для дорожного строительства, надо с умом их истратить просто, посмотреть на регионы, - пояснил Путин. - Ведь у нас 500 с лишним тысяч километров региональных дорог, федеральных 60 всего, а этих - 500, а 900 с лишним - это местные дороги, почти миллион. Насколько я помню, у нас были с вами планы местные дороги вывести на нормативный уровень даже в большем объеме, чем региональные, где-то под 85 мы планировали".

"Мы планировали 85 процентов во всех агломерациях и все, что вокруг, провести, и мы этот показатель выполняем, - подтвердил вице-премьер. - По региональным и муниципальным дорогам мы должны выйти к 2024 году к показателю более 50 процентов, а в целом общую сеть, то, что мы сейчас сделали, опорную дорожную сеть, - это основные дороги страны - мы все хотим к 2024 году привести в нормативное состояние 85 процентов". "Это очень амбициозный план, мы прямо им и занимаемся", - заключил он.