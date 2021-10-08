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08.10.2021 14:27
Рубрика: Власть

Путин потребовал уменьшить смертность в ДТП

Текст: Кира Латухина

Нельзя терять на дорогах столько людей, как на войне. Об этом заявил президент на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Фото: iStock
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"У нас хороший показатель по безопасности дорожного движения. Мы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" смертность снизили", - сообщил Хуснуллин.

"Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях", - заявил Владимир Путин. "То, что я вижу, - это комплексные усилия, и МВД работает в целом все лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать", - указал он.

"Мы прямо идем на стабильное снижение", - заверил вице-премьер. Причем активность в этом году на дорогах стала выше - в прошлом году первые полгода были ограничения, напомнил он.

"Нужно помогать регионам переходы делать обязательно - и сверху, и тоннели. Заниматься надо системно этим", - также заметил Путин.

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